В греческих Салониках Европейская киноакадемия объявила номинантов 39-й Европейской кинопремии. Больше всего номинаций — 11 — получила лента «Fatherland» режиссера Павела Павликовского о взаимоотношениях писателя Томаса Манна и его дочери Эрики. Фильм «La Bola Negra» режиссеров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси получил 10 номинаций.

Главные претенденты

Как сообщает Variety, «La Bola Negra» является триптихом об истории гей-сексуальности. Обе картины разделили награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Третьей по количеству номинаций стала лента Кристиана Мунджиу «Fjord», обладатель «Золотой пальмовой ветви», — у нее пять номинаций. «Rose» Маркуса Шляйнцера получил четыре номинации, а «Woman Unknown» Май эль-Тухи, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, — три.

Актерские и режиссерские номинации

На награду за лучшую режиссуру претендуют Павел Павликовский, Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси, Кристиан Мунджиу, Сандра Волннер за «Everytime» и Андрей Звягинцев за «Minotaur», получивший Гран-при Каннского кинофестиваля.

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Сандра Хюллер номинирована на награду за лучшую женскую роль сразу за «Fatherland» и «Rose». Ее соперницами стали Пенелопа Крус за «Bunker», Леа Сейду за «Gentle Monster», Ренате Райнсве за «Fjord» и Матильда Арсель за «Woman Unknown».

На награду за лучшую мужскую роль претендуют Хавьер Бардем за «The Beloved», Эндрю Скотт за «Elsinore», Себастиан Стэн за «Fjord», Сванн Арло за «A Man of His Time» и Ханнс Цишлер за «Fatherland».

Документальные и анимационные фильмы

В список номинантов в документальной категории вошли «NAZA», «Letters From the Silenced Country», «Rehearsals for a Revolution», «To Hold a Mountain» и «Whispers in the Woods». Среди анимационных фильмов номинированы «Viva Carmen», «Lucy Lost», «Jim Queen», «Iron Boy» и «In Waves». Победителей объявят 16 января в Афинах. Номинации определили по голосам 5700 членов Европейской киноакадемии.

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