《Fatherland》获11项欧洲电影奖提名——Variety

欧洲电影学院在希腊塞萨洛尼基公布了第39届欧洲电影奖提名名单。帕维乌·帕夫利科夫斯基执导的《Fatherland》获得最多提名——11项；影片讲述作家托马斯·曼与其女儿埃里卡的关系。哈维尔·卡尔沃和哈维尔·安布罗西执导的《La Bola Negra》获得10项提名。

主要竞争者

据Variety报道，《La Bola Negra》是一部关于同性恋性史的三联画。两部影片共同获得戛纳电影节最佳导演奖。

克里斯蒂安·蒙吉乌的《Fjord》以5项提名位列第三，该片曾获金棕榈奖。马库斯·施莱因策的《Rose》获得4项提名，而迈·埃尔-图希执导、曾获威尼斯电影节金狮奖的《Woman Unknown》获得3项提名。

表演与导演提名

角逐最佳导演奖的是帕维乌·帕夫利科夫斯基、哈维尔·卡尔沃和哈维尔·安布罗西、克里斯蒂安·蒙吉乌、凭《Everytime》入围的桑德拉·沃尔纳，以及凭获得戛纳电影节评审团大奖的《Minotaur》入围的安德烈·兹维亚金采夫。

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桑德拉·许勒凭《Fatherland》和《Rose》同时获得最佳女演员提名。她的竞争者包括凭《Bunker》入围的佩内洛普·克鲁兹、凭《Gentle Monster》入围的蕾雅·赛杜、凭《Fjord》入围的雷娜特·赖因斯韦，以及凭《Woman Unknown》入围的玛蒂尔达·阿塞尔。

角逐最佳男演员奖的是凭《The Beloved》入围的哈维尔·巴登、凭《Elsinore》入围的安德鲁·斯科特、凭《Fjord》入围的塞巴斯蒂安·斯坦、凭《A Man of His Time》入围的斯万·阿尔洛，以及凭《Fatherland》入围的汉斯·齐施勒。

纪录片与动画影片

纪录片类别的提名名单包括《NAZA》《Letters From the Silenced Country》《Rehearsals for a Revolution》《To Hold a Mountain》和《Whispers in the Woods》。动画影片提名作品包括《Viva Carmen》《Lucy Lost》《Jim Queen》《Iron Boy》和《In Waves》。获奖者将于1月16日在雅典公布。提名由欧洲电影学院5700名成员投票决定。

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