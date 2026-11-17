Ford оновив Mustang GTD 2028 модельного року, представивши спеціальне оформлення 1901 на честь автомобіля Sweepstakes, який Генрі Форд побудував і використовував у перегонах 1901 року. Як повідомляє Motor1, саме перемога Sweepstakes мала допомогти залучити інвесторів до компанії.

Оформлення на честь Sweepstakes

Версія з оформленням 1901 отримала кузов кольору Royal Red із чорними акцентами. Передній сплітер, дифузор, бічні пороги та заднє антикрило виконані з відкритого карбону. У салоні встановлять шкіряні сидіння кольору червоного дерева з контрастною червоною прострочкою.

Для цієї версії стандартним буде пакет Performance Package, до якого входять аеродинамічні доопрацювання та заходи зі зниження маси автомобіля. Оформлення 1901 замінить торішній пакет Spirit of America.

Нові деталі та незмінна техніка

Mustang GTD також отримає перероблені підкермові пелюстки перемикання передач, надруковані на 3D-принтері з титану, а також нове кільце селектора передач. Центральну консоль, дверні панелі та передню панель оздоблять натуральною шкірою.

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Для моделі знову запропонують магнієві колеса. Ford показував їх під час дебюту GTD, але раніше стикався з обмеженнями у постачанні; за даними автовиробника, цю проблему вже вирішено. До палітри додадуть кольори Incognito Green і Teal Tonic, які замінять Sage Green та Blue Metallic. Для виконання Liquid Carbon також підготували оновлене оформлення з бірюзовими акцентами й смугами.

Технічна частина автомобіля не зміниться: Mustang GTD збереже 5,2-літровий компресорний V8 із сухим картером потужністю 815 к. с. і крутним моментом 664 фунт-фути. Двигун поєднаний із восьмиступеневою роботизованою коробкою передач із подвійним зчепленням, розташованою ззаду. Максимальна швидкість становить 202 милі на годину, а гальмування забезпечують керамічні гальма Brembo.

Замовлення на Mustang GTD 2028 модельного року планують відкрити в грудні, а постачання мають розпочатися у другому кварталі 2027 року. Ціни Ford оголосить ближче до старту продажів.

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