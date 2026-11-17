Ford обновил Mustang GTD 2028 модельного года, представив специальное оформление 1901 в честь автомобиля Sweepstakes, который Генри Форд построил и использовал в гонках 1901 года. Как сообщает Motor1, победа Sweepstakes должна была помочь привлечь инвесторов в компанию.

Оформление в честь Sweepstakes

Версия с оформлением 1901 получила кузов цвета Royal Red с черными акцентами. Передний сплиттер, диффузор, боковые пороги и заднее антикрыло выполнены из открытого карбона. В салоне установят кожаные сиденья цвета красного дерева с контрастной красной прострочкой.

Для этой версии стандартным будет пакет Performance Package, включающий аэродинамические доработки и меры по снижению массы автомобиля. Оформление 1901 заменит прошлогодний пакет Spirit of America.

Новые детали и неизменная техника

Mustang GTD также получит переработанные подрулевые лепестки переключения передач, напечатанные на 3D-принтере из титана, а также новое кольцо селектора передач. Центральную консоль, дверные панели и переднюю панель отделают натуральной кожей.

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Для модели вновь предложат магниевые колеса. Ford показывал их во время дебюта GTD, но ранее сталкивался с ограничениями поставок; по данным автопроизводителя, эта проблема уже решена. В палитру добавят цвета Incognito Green и Teal Tonic, которые заменят Sage Green и Blue Metallic. Для исполнения Liquid Carbon также подготовили обновленное оформление с бирюзовыми акцентами и полосами.

Техническая часть автомобиля не изменится: Mustang GTD сохранит 5,2-литровый компрессорный V8 с сухим картером мощностью 815 л. с. и крутящим моментом 664 фунт-фута. Двигатель сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением, расположенной сзади. Максимальная скорость составляет 202 мили в час, а торможение обеспечивают керамические тормоза Brembo.

Заказы на Mustang GTD 2028 модельного года планируют открыть в декабре, а поставки должны начаться во втором квартале 2027 года. Ford объявит цены ближе к старту продаж.

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