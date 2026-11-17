福特更新了2028款Mustang GTD，推出特别1901涂装，以纪念亨利·福特于1901年制造并用于比赛的Sweepstakes赛车。正如Motor1报道，Sweepstakes的胜利原本旨在帮助公司吸引投资者。

致敬Sweepstakes的涂装

采用1901涂装的版本配备Royal Red车身和黑色点缀。前扰流板、扩散器、侧裙和后扰流翼均采用外露碳纤维材质。车内将配备桃花心木色皮革座椅，并采用对比鲜明的红色缝线。

该版本将标配Performance Package，其中包括空气动力学改进和减重措施。1901涂装将取代去年的Spirit of America套件。

新细节与不变的机械配置

Mustang GTD还将配备重新设计的换挡拨片，其由钛金属3D打印制成，以及新的换挡选择器环。中控台、车门饰板和仪表板将采用真皮包覆。

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该车型将再次提供镁合金轮毂。福特曾在GTD首次亮相时展示过这款轮毂，但此前面临供应限制；据该汽车制造商称，这一问题现已解决。配色将加入Incognito Green和Teal Tonic，以取代Sage Green和Blue Metallic。Liquid Carbon版本也准备了更新后的涂装，带有青绿色点缀和条纹。

车辆的技术部分将保持不变：Mustang GTD将保留5.2升机械增压干式油底壳V8发动机，最大功率为815马力，峰值扭矩为664磅英尺。该发动机匹配一台安装在后部的八速双离合自动变速箱。最高时速为202英里，制动由Brembo陶瓷刹车提供。

2028款Mustang GTD的订单计划于12月开放，交付预计将于2027年第二季度开始。福特将在临近销售启动时公布价格。

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