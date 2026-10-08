Китай висунув Сун Лі на посаду гендиректора ВООЗ — Channel NewsAsia

Китай висунув керівницю Департаменту охорони здоров’я жінок і дітей Національної комісії охорони здоров’я КНР Сун Лі кандидаткою на посаду генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це 8 жовтня в Пекіні заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Channel NewsAsia.

Кандидатка від Китаю

Сун Лі є експерткою з охорони материнського здоров’я. За даними ВООЗ, вона має 21-річний професійний досвід. Вона брала участь у підготовці або організації розроблення законів, що стосуються здоров’я жінок і дітей, зокрема пренатальної діагностики та допоміжних репродуктивних технологій.

Мао Нін заявила, що висунення кандидатури демонструє тверду підтримку Китаєм багатосторонності та допоможе організації активніше сприяти поліпшенню здоров’я і добробуту людей.

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Вибори нового керівника

Сун Лі претендує на посаду, яку нині обіймає Тедрос Аданом Гебреєсус. Його каденція завершиться у серпні 2027 року, а балотуватися знову він не може через обмеження двома термінами.

Крім представниці Китаю, кандидатів висунули Катар, Саудівська Аравія, Бельгія, Іспанія, Індонезія та Ботсвана. Якщо Сун Лі оберуть, вона стане другою громадянкою Китаю на чолі ВООЗ після Маргарет Чан, яка керувала організацією у 2007–2017 роках. ВООЗ є агентством ООН, що координує глобальні зусилля з розширення загального охоплення медичними послугами.

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