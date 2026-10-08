Chiny zgłosiły Song Li, kierującą Departamentem Zdrowia Kobiet i Dzieci w Narodowej Komisji Zdrowia ChRL, jako kandydatkę na stanowisko dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. Poinformowała o tym 8 października w Pekinie rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Mao Ning, podaje Channel NewsAsia.

Kandydatka Chin

Song Li jest ekspertką w dziedzinie zdrowia matek. Według WHO ma 21 lat doświadczenia zawodowego. Uczestniczyła w przygotowywaniu lub organizowaniu opracowywania ustaw dotyczących zdrowia kobiet i dzieci, w tym diagnostyki prenatalnej i technologii wspomaganego rozrodu.

Mao Ning oświadczyła, że zgłoszenie kandydatury świadczy o zdecydowanym poparciu Chin dla multilateralizmu i pomoże organizacji aktywniej przyczyniać się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi.

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Wybory nowego szefa

Song Li ubiega się o stanowisko, które obecnie zajmuje Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jego kadencja zakończy się w sierpniu 2027 roku, a z powodu ograniczenia do dwóch kadencji nie może ponownie kandydować.

Oprócz przedstawicielki Chin kandydatów zgłosiły Katar, Arabia Saudyjska, Belgia, Hiszpania, Indonezja i Botswana. Jeśli Song Li zostanie wybrana, będzie drugą obywatelką Chin na czele WHO po Margaret Chan, która kierowała organizacją w latach 2007–2017. WHO jest agencją ONZ koordynującą globalne wysiłki na rzecz rozszerzenia powszechnego dostępu do usług zdrowotnych.

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