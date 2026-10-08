Китай выдвинул руководительницу Департамента охраны здоровья женщин и детей Национальной комиссии здравоохранения КНР Сун Ли кандидаткой на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Об этом 8 октября в Пекине заявила представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает Channel NewsAsia.

Кандидатка от Китая

Сун Ли является эксперткой в области охраны здоровья матерей. По данным ВОЗ, она имеет 21-летний профессиональный опыт. Она участвовала в подготовке или организации разработки законов, касающихся здоровья женщин и детей, в частности пренатальной диагностики и вспомогательных репродуктивных технологий.

Мао Нин заявила, что выдвижение кандидатуры демонстрирует твердую поддержку Китаем многосторонности и поможет организации активнее содействовать улучшению здоровья и благополучия людей.

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Выборы нового руководителя

Сун Ли претендует на должность, которую сейчас занимает Тедрос Аданом Гебреисус. Его срок полномочий завершится в августе 2027 года, а баллотироваться снова он не может из-за ограничения двумя сроками.

Помимо представительницы Китая, кандидатов выдвинули Катар, Саудовская Аравия, Бельгия, Испания, Индонезия и Ботсвана. Если Сун Ли изберут, она станет второй гражданкой Китая во главе ВОЗ после Маргарет Чан, которая руководила организацией в 2007–2017 годах. ВОЗ является агентством ООН, координирующим глобальные усилия по расширению всеобщего охвата медицинскими услугами.

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