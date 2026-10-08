Суд у Лодзі взяв під варту чотирьох менеджерів Orlen із можливістю застави — RMF24

У Польщі районний суд Лодзь-Середмістя обрав тимчасове тримання під вартою для чотирьох підозрюваних у справі щодо цін на пальне в компанії Orlen. Серед них — колишній віцепрезидент компанії Міхал Р. та троє директорів. Суд дозволив замінити арешт на запобіжний захід без тримання під вартою після внесення майнової поруки від 500 тисяч до 1 мільйона злотих, повідомляє RMF24.

Строки для внесення застави

Троє підозрюваних мають внести заставу до 17 жовтня. Для четвертого підозрюваного, якому визначили найбільшу суму, строк спливає 21 жовтня. П’ятому затриманому прокуратура застосувала м’якші запобіжні заходи.

Загалом у вівторок затримали п’ятьох колишніх і чинних менеджерів Orlen. Розслідування триває понад два роки та стосується періоду від серпня до листопада 2023 року.

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Підозри у заниженні цін

За даними польської прокуратури, менеджери могли безпідставно занижувати ціни на пальне. Слідчі вважають, що їхні дії могли завдати компанії збитків на понад 4,1 мільярда злотих.

У повідомленні Національної прокуратури йдеться, що підозрювані могли перевищити повноваження та не виконати службових обов’язків, встановивши ціну пального на рівні 5,99 злотого за літр у період з 1 до 15 жовтня 2023 року. Їм загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі.

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