В Польше районный суд Лодзь-Средместье избрал временное содержание под стражей для четырех подозреваемых по делу о ценах на топливо в компании Orlen. Среди них — бывший вице-президент компании Михал Р. и трое директоров. Суд разрешил заменить арест мерой пресечения без содержания под стражей после внесения имущественного поручительства в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых, сообщает RMF24.

Сроки внесения залога

Трое подозреваемых должны внести залог до 17 октября. Для четвертого подозреваемого, которому определили наибольшую сумму, срок истекает 21 октября. К пятому задержанному прокуратура применила более мягкие меры пресечения.

Всего во вторник были задержаны пять бывших и действующих менеджеров Orlen. Расследование продолжается более двух лет и касается периода с августа по ноябрь 2023 года.

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Подозрения в занижении цен

По данным польской прокуратуры, менеджеры могли необоснованно занижать цены на топливо. Следователи считают, что их действия могли причинить компании ущерб на сумму свыше 4,1 миллиарда злотых.

В сообщении Национальной прокуратуры говорится, что подозреваемые могли превысить полномочия и не выполнить служебные обязанности, установив цену топлива на уровне 5,99 злотого за литр в период с 1 по 15 октября 2023 года. Им грозит от 5 до 25 лет лишения свободы.

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