W Polsce Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech podejrzanych w sprawie dotyczącej cen paliw w Orlenie. Wśród nich są były wiceprezes spółki Michał R. oraz trzech dyrektorów. Sąd zezwolił na zastąpienie aresztu środkiem zapobiegawczym bez pozbawienia wolności po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości od 500 tys. do 1 mln złotych, informuje RMF24.

Terminy wpłaty kaucji

Trzej podejrzani muszą wpłacić kaucję do 17 października. W przypadku czwartego podejrzanego, dla którego ustalono najwyższą kwotę, termin upływa 21 października. Wobec piątego zatrzymanego prokuratura zastosowała łagodniejsze środki zapobiegawcze.

Łącznie we wtorek zatrzymano pięciu byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Śledztwo trwa od ponad dwóch lat i dotyczy okresu od sierpnia do listopada 2023 roku.

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Podejrzenia o zaniżanie cen

Według polskiej prokuratury menedżerowie mogli bezpodstawnie zaniżać ceny paliw. Śledczy uważają, że ich działania mogły wyrządzić spółce szkodę przekraczającą 4,1 mld złotych.

W komunikacie Prokuratury Krajowej wskazano, że podejrzani mogli przekroczyć swoje uprawnienia oraz nie dopełnić obowiązków służbowych, ustalając cenę paliwa na poziomie 5,99 złotego za litr w okresie od 1 do 15 października 2023 roku. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

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