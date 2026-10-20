Stellantis与中国汽车制造商Leapmotor于10月16日在西班牙萨拉戈萨工厂正式开始生产B10电动跨界车。据InsideEVs报道，此次投产落实了Leapmotor今年早些时候宣布的在西班牙生产计划，并为该品牌在欧盟市场建立了生产基地。

萨拉戈萨的生产

Stellantis解释称，选择萨拉戈萨工厂是因为该厂拥有闲置产能、丰富经验以及较高的生产质量。B10是中国品牌Leapmotor的一款电动跨界车。

下一款计划在该工厂生产的Leapmotor车型将是B05电动掀背车。该公司确认这款车型将在萨拉戈萨生产，但未公布确切的启动日期。据西班牙EFE通讯社报道，B05预计将于2027年第一季度开始生产。

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在波兰的先前经验

这并非Leapmotor首次尝试在欧洲建立生产。2024年，紧凑型电动车T03曾在Stellantis位于波兰蒂黑的工厂使用从中国供应的套件进行组装。不过，2025年3月30日，Stellantis停止组装该车型，未解释作出这一决定的原因。

Stellantis控制着与Leapmotor合资企业51%的股权，这使其获得了在中国以外生产和销售该中国品牌汽车的权利。其他中国制造商也在扩大其在欧洲的业务：比亚迪正在匈牙利建设工厂，Xpeng在奥地利聘请了合同制造商麦格纳，而奇瑞则与Ebro在巴塞罗那原日产工厂开展合作。

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