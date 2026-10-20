Stellantis и китайский автопроизводитель Leapmotor 16 октября официально начали производство электрического кроссовера B10 на заводе в Сарагосе, Испания. Как сообщает InsideEVs, этот запуск реализует объявленные ранее в этом году планы Leapmotor по производству в Испании и создаёт для марки производственную базу на рынке Европейского союза.

Производство в Сарагосе

Stellantis объяснил выбор завода в Сарагосе наличием свободных производственных мощностей, опытом предприятия и качеством производства. B10 является электрическим кроссовером китайской марки Leapmotor.

Следующей моделью Leapmotor, которую планируют выпускать на этой площадке, станет электрический хэтчбек B05. Компания подтвердила, что модель будут производить в Сарагосе, однако не назвала точную дату старта. По данным испанского агентства EFE, запуск производства B05 ожидается в первом квартале 2027 года.

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Предыдущий опыт в Польше

Это не первая попытка Leapmotor наладить производство в Европе. В 2024 году компактный электромобиль T03 собирали на заводе Stellantis в польских Тыхах из комплектов, поставлявшихся из Китая. Однако 30 марта 2025 года Stellantis прекратил сборку этой модели, не объяснив причин решения.

Stellantis контролирует 51% совместного предприятия с Leapmotor, что даёт ему права производить и продавать автомобили китайской марки за пределами Китая. Другие китайские производители также расширяют присутствие в Европе: BYD строит завод в Венгрии, Xpeng привлёк контрактного производителя Magna в Австрии, а Chery сотрудничает с Ebro на бывшем заводе Nissan в Барселоне.

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