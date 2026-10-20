Stellantis i chiński producent samochodów Leapmotor 16 października oficjalnie rozpoczęli produkcję elektrycznego crossovera B10 w zakładzie w Saragossie w Hiszpanii. Jak informuje InsideEVs, uruchomienie realizuje ogłoszone wcześniej w tym roku plany Leapmotor dotyczące produkcji w Hiszpanii i tworzy dla marki bazę produkcyjną na rynku Unii Europejskiej.

Produkcja w Saragossie

Stellantis wyjaśnił wybór zakładu w Saragossie dostępnością wolnych mocy produkcyjnych, doświadczeniem przedsiębiorstwa oraz jakością produkcji. B10 to elektryczny crossover chińskiej marki Leapmotor.

Kolejnym modelem Leapmotor, który ma być produkowany w tym zakładzie, będzie elektryczny hatchback B05. Firma potwierdziła, że model będzie produkowany w Saragossie, ale nie podała dokładnej daty rozpoczęcia. Według hiszpańskiej agencji EFE uruchomienie produkcji B05 jest oczekiwane w pierwszym kwartale 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze doświadczenie w Polsce

Nie jest to pierwsza próba Leapmotor uruchomienia produkcji w Europie. W 2024 roku kompaktowy samochód elektryczny T03 był montowany w zakładzie Stellantis w polskich Tychach z zestawów dostarczanych z Chin. Jednak 30 marca 2025 roku Stellantis zakończył montaż tego modelu, nie wyjaśniając powodów decyzji.

Stellantis kontroluje 51% wspólnego przedsięwzięcia z Leapmotor, co daje mu prawa do produkcji i sprzedaży samochodów chińskiej marki poza Chinami. Inni chińscy producenci również rozszerzają obecność w Europie: BYD buduje zakład na Węgrzech, Xpeng zaangażował producenta kontraktowego Magna w Austrii, a Chery współpracuje z Ebro w byłym zakładzie Nissana w Barcelonie.

Czytaj nas na