Stellantis почав випуск електрокросовера Leapmotor B10 в Іспанії — InsideEVs

Stellantis і китайський автовиробник Leapmotor 16 жовтня офіційно розпочали виробництво електричного кросовера B10 на заводі в Сарагосі, Іспанія. Як повідомляє InsideEVs, цей запуск реалізує оголошені раніше цього року плани Leapmotor щодо виробництва в Іспанії та створює для марки виробничу базу на ринку Європейського Союзу.

Виробництво в Сарагосі

Stellantis пояснив вибір заводу в Сарагосі наявністю вільних виробничих потужностей, досвідом підприємства та якістю виробництва. B10 є електричним кросовером китайської марки Leapmotor.

Наступною моделлю Leapmotor, яку мають випускати на цьому майданчику, стане електричний хетчбек B05. Компанія підтвердила, що модель вироблятимуть у Сарагосі, однак не назвала точної дати старту. За даними іспанської агенції EFE, запуск виробництва B05 очікується в першому кварталі 2027 року.

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Попередній досвід у Польщі

Це не перша спроба Leapmotor налагодити виробництво в Європі. У 2024 році компактний електромобіль T03 складали на заводі Stellantis у польському Тихах із комплектів, що постачалися з Китаю. Втім, 30 березня 2025 року Stellantis припинив складання цієї моделі, не пояснивши причин рішення.

Stellantis контролює 51% спільного підприємства з Leapmotor, що дає йому права виробляти та продавати автомобілі китайської марки за межами Китаю. Інші китайські виробники також розширюють присутність у Європі: BYD будує завод в Угорщині, Xpeng залучив контрактного виробника Magna в Австрії, а Chery співпрацює з Ebro на колишньому заводі Nissan у Барселоні.

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