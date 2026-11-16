莎朗·斯通向她未来的乌克兰儿媳表示了祝贺

好莱坞女星莎朗·斯通赞同长子罗安的选择——去年，罗安与乌克兰女子安娜·叶夫图申科订婚。两人在Instagram上公开互留暖心评论，这一举动就发生在安娜发布的情侣纪念日帖子下。

安娜在帖子中分享了与爱人的黑白合影，并写道：“我们的纪念日快乐。我爱你。”罗安则回复道：“我爱你，小宝贝，这是我一年中最喜欢的一天。” 未来的婆婆也加入了祝福行列，写道：“我为你们俩感到无比幸福，爱你们，未来的婆婆。”对此，这位乌克兰姑娘回应道：“我们爱你们。 我甚至无法想象还有比这更棒的未来婆婆了。」

来源：Instagram。

好莱坞明星莎朗·斯通的长子、25岁的罗安·约瑟夫·布朗斯坦正式宣布与22岁的乌克兰姑娘安娜·叶夫图申科订婚。 2026年1月25日，这对情侣在Instagram上发布了越南之旅的浪漫照片，以此确认了他们的新身份。 据知情人士透露，罗安早在新年除夕前就向安娜求婚，送上了一枚镶有大颗钻石的戒指，为了表明自己感情的认真，甚至还在脖子上纹了一个亲吻形状的纹身。

好莱坞女星莎朗·斯通将出演惊悚片《无人-2》的续集。

美国女演员、《基本本能》主演莎朗·斯通表示，索尼前总裁曾对她进行性骚扰，但她此前因担心事业受影响而未曾透露此事。

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