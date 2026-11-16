Шэрон Стоун поздравила свою будущую украинскую невестку

Голливудская актриса Шэрон Стоун одобряет выбор своего старшего сына Роана, который в прошлом году обручился с украинкой Анной Евтушенко, о чем свидетельствует публичный обмен теплыми комментариями в Instagram под постом девушки, посвященным годовщине отношений.

В публикации Анна поделилась черно-белыми фото с любимым и написала: «С годовщиной нас. Люблю тебя», на что Роан ответил: «Люблю тебя, крошка, это мой самый любимый день в году». К поздравлениям присоединилась и будущая свекровь, отметив: «Я невероятно счастлива за вас обоих, с любовью, будущая свекровь», на что украинка ответила: «Любим вас. Я и пожелать себе не могла более замечательной будущей свекрови».

Источник: Instagram.

Старший сын голливудской звезды Шэрон Стоун, 25-летний Роан Джозеф Бронштейн, официально объявил о помолвке с 22-летней украинкой Анной Евтушенко. 25 января 2026 года пара подтвердила свой новый статус в Instagram, опубликовав романтические фото из поездки во Вьетнам. По информации инсайдеров, Роан сделал Анне предложение ещё накануне Нового года, подарив кольцо с большим бриллиантом, а в знак серьёзности чувств даже сделал татуировку в виде поцелуя на шее.

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