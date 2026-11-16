Sharon Stone pogratulowała swojej przyszłej ukraińskiej synowej

Hollywoodzka aktorka Sharon Stone popiera wybór swojego starszego syna Roana, który w zeszłym roku zaręczył się z Ukrainką Anną Jewtuszenko, o czym świadczy publiczna wymiana ciepłych komentarzy na Instagramie pod postem dziewczyny z okazji rocznicy związku.

W poście Anna udostępniła czarno-białe zdjęcia z ukochanym i napisała: „Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy. Kocham cię”, na co Roan odpowiedział: „Kocham cię, skarbie, to mój ulubiony dzień w roku”. Do życzeń dołączyła również przyszła teściowa, pisząc: „Jestem niesamowicie szczęśliwa z waszego powodu, z miłością, przyszła teściowa”, na co Ukrainka odpowiedziała: „Kochamy was. Nie mogłabym sobie wymarzyć wspanialszej przyszłej teściowej”.

Źródło: Instagram.

Starszy syn hollywoodzkiej gwiazdy Sharon Stone, 25-letni Roan Joseph Bronstein, oficjalnie ogłosił zaręczyny z 22-letnią Ukrainką Anną Jewtuszenko. 25 stycznia 2026 roku para potwierdziła swój nowy status na Instagramie, publikując romantyczne zdjęcia z podróży do Wietnamu. Według informacji od osób z otoczenia Roan oświadczył się Annie jeszcze w przeddzień Nowego Roku, wręczając jej pierścionek z dużym diamentem, a na znak powagi swoich uczuć wykonał nawet tatuaż w kształcie pocałunku na szyi.

Hollywoodzka aktorka Sharon Stone zagra w kontynuacji thrillera „Nikt 2”.

Amerykańska aktorka, gwiazda filmu „Nagi instynkt”, Sharon Stone, oświadczyła, że były szef Sony molestował ją seksualnie, ale nie mówiła o tym wcześniej z obawy o swoją karierę.

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