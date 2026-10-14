塞浦路斯公共审计监督机构正就针对德勤塞浦路斯的指控采取行动。指控称，该公司通过倒签日期的文件协助隐藏俄罗斯亿万富翁罗曼·阿布拉莫维奇数十亿欧元的资产。该机构首席执行官帕诺斯·普罗德罗米蒂斯向Cyprus Mail表示。

他说，该机构已获悉近期的报道，并正根据其法律权限和义务采取一切必要行动，以维护公众利益。

有关文件的指控

针对德勤塞浦路斯的指控载于BBC Panorama、Bureau of Investigative Journalism和OCCRP的一项联合调查中，该调查基于数千封泄露的电子邮件和公司文件。调查作者称，德勤塞浦路斯的顾问将文件标注日期，使其看起来像资产转移发生在数年前。根据他们的数据，这可能减少了税务义务，并使其得以规避塞浦路斯法律的信息披露要求。

其中一项事件涉及塞浦路斯公司Amiscan Investments。其2003年账目草案列出约5.78亿欧元的资产，包括游艇、飞机以及位于法国和英国的高档房地产。调查称，一份于2006年准备的协议被标注为2003年1月4日。该文件规定将19家子公司转让给注册于英属维尔京群岛的Kelvedon Worldwide。2006年12月账目获批后，Amiscan申报的资产约为6.5万欧元。

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Electus和Kravin的交易

另一案件涉及Electus Investments。调查将其与价值超过86亿欧元的资产以及对Millhouse UK的所有权联系起来。记者称，这些资产于2006年被转让给一家位于英属维尔京群岛的同名公司，但该交易被标注为2003年11月20日。随后，Electus在公开账目中列出约12.5万欧元的资产。

第三项事件涉及Kravin Investments，该公司于2003年从向Yukos出售Sibneft股份中获得约26亿欧元。调查称，德勤塞浦路斯、MeritServus及阿布拉莫维奇的关联人士曾讨论将银行账户中的资金表述为于2003年转入，这可能有助于避免缴纳利息收入税。

德勤塞浦路斯向Cyprus Mail表示，公司按照现行法律开展业务，但由于文件年代久远，拒绝就具体指控发表评论。阿布拉莫维奇的律师否认存在不当行为，称没有证据表明他参与、知情或指示过可能的文件伪造。

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