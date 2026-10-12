在塞浦路斯，德勤塞浦路斯为一家与罗曼·阿布拉莫维奇有关联的公司签署了财务报表，其中6.72亿美元资产已经消失。这是BBC News、BBC Panorama和Bureau of Investigative Journalism联合调查中所说的。记者称，这些资产包括游艇、房地产、私人飞机和直升机。

Amiscan报表中的资产

调查报道指出，2006年，在塞浦路斯出台披露企业财务报表的要求后，阿布拉莫维奇的顾问和MeritServus公司决定安排将塞浦路斯Amiscan Investments的资产转移给其位于英属维尔京群岛的母公司架构。相关文件被追溯标注为2003年。

BBC指出，德勤塞浦路斯审查了这些文件，并认定其足以将这些资产从Amiscan的报表中移除。在2006年签署2003年度报表后，该公司仅剩价值7.5万美元的资产。谢菲尔德大学会计学教授西卡勋爵表示，错误标注交易日期以及未公布准确的财务报表，可能构成违反法定义务。

税务文件

该调查还涉及Kravin Investments，这家另一家塞浦路斯公司在2003年银行账户中拥有近20亿美元。根据泄露的文件，MeritServus在与德勤会面后，提议修改2003年和2004年的财务及会计记录。

按照记者的说法，这些文件旨在制造这样一种印象：Kravin只是代表其位于英属维尔京群岛的母公司持有并投资资金。这可能意味着该公司无需在塞浦路斯就利息收入缴税。专门从事金融服务法的出庭律师安德鲁·米切尔KC称，BBC所描述的安排是直接逃税。

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BBC还报道了有关Electus Investments的文件。根据调查，这些文件制造的印象是，自2003年起，价值逾100亿美元的资产属于位于英属维尔京群岛的架构，而非这家塞浦路斯公司。

各方立场

阿布拉莫维奇的律师否认他逃税或隐瞒财富。他们表示，他并未参与这些公司的日常管理，不知晓、未批准也未指示伪造文件，且依赖专业人士的建议是合法的。

德勤塞浦路斯表示，其行为符合现行法律。该公司还称，无法就具体指控发表评论，因为这些文件已有20多年，且已无法取得。

在俄罗斯这一侵略国于2022年对乌克兰发动全面入侵后，阿布拉莫维奇受到英国制裁，并被迫出售切尔西足球俱乐部。他价值54亿英镑的资产已在泽西岛被冻结，刑事调查已持续四年。

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