在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上，23个国家支持了《安塔利亚综合火灾管理行动计划》——一项主要旨在预防火灾的综合火灾管理计划。该计划得到联合国粮食及农业组织的支持。据联合国新闻报道，该文件 предусматривает将科学方法与原住民知识相结合。

该计划建议将重点从扑灭火灾转向预防。具体而言，计划涉及计划烧除，这有助于维持健康的景观、减少可燃物数量，并降低破坏性森林火灾的风险。粮农组织林业专家艾米·杜谢尔指出，传统做法和原住民对火的使用方式可以帮助人们学会与火安全共存。

海洋承诺需要资金支持

海洋也是COP31的议题之一。大会上发布的一项新研究显示，超过95%的沿海和岛国已将海洋措施纳入其国家气候计划。与此同时，这些承诺中约60%依赖额外资金或技术支持。

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世界海洋吸收了由全球变暖造成的约90%的多余热量，但海水升温威胁着珊瑚礁、渔业和沿海社区。联合国教科文组织政府间海洋学委员会海洋观测负责人乔安娜·波斯特表示，目前仅约28%的海底已被绘制地图。

联合国教科文组织eDNA Expeditions项目利用海水样本，根据物种留下的遗传痕迹识别物种。研究在全球25个海洋地点开展，当地社区和学生每三个月协助采集一次样本。加拿大和欧盟在COP31上为OceanEye International Alliance寻求额外支持——这是一个与联合国教科文组织合作、旨在加强全球海洋监测的伙伴关系。

围绕最终决定的分歧

海洋措施被纳入可能达成的COP31协议的首份草案，但其在最终文本中的命运仍不确定。部长们必须弥合周一发布的18页最终决定草案中的重大分歧。会议计划于11月20日结束。

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