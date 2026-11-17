На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, 23 страны поддержали Antalya Action Plan on Integrated Fire Management — план комплексного управления пожарами, направленный прежде всего на их предотвращение. План поддержала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Как сообщает UN News, документ предусматривает сочетание научных подходов со знаниями коренных народов.

План предлагает сместить акцент с борьбы с пожарами на профилактику. В частности, речь идет о контролируемом выжигании, которое помогает поддерживать здоровое состояние ландшафтов, сокращать объем горючих материалов и снижать риск разрушительных лесных пожаров. Эксперт ФАО по лесному хозяйству Эми Дучелль отметила, что традиционные практики и использование огня коренными народами могут помочь научиться безопасно сосуществовать с огнем.

Океанические обязательства требуют финансирования

Одной из тем COP31 также стали океаны. Новое исследование, представленное на конференции, показало, что более 95% прибрежных и островных государств включили меры, касающиеся океана, в свои национальные климатические планы. В то же время примерно 60% этих обязательств зависят от дополнительного финансирования или технической поддержки.

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Мировой океан поглощает около 90% избыточного тепла, вызванного глобальным потеплением, однако нагревание вод угрожает коралловым рифам, рыболовству и прибрежным сообществам. По словам руководительницы направления океанических наблюдений Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Джоанны Пост, картографировано лишь около 28% морского дна.

Программа UNESCO eDNA Expeditions использует образцы морской воды для выявления видов по генетическим следам, которые они оставляют. Исследования проводятся на 25 морских участках по всему миру, а местные сообщества и школьники помогают собирать образцы раз в три месяца. Канада и Европейский Союз на COP31 искали дополнительную поддержку для OceanEye International Alliance — партнерства с ЮНЕСКО, призванного усилить глобальный мониторинг океана.

Разногласия относительно итогового решения

Меры по океану вошли в первый проект возможного соглашения COP31, однако их судьба в окончательном тексте остается неопределенной. Министрам предстоит преодолеть значительные разногласия в 18-страничном проекте итогового решения, распространенном в понедельник. Конференция должна завершиться 20 ноября.

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