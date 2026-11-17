Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji 23 kraje poparły Antalya Action Plan on Integrated Fire Management — plan kompleksowego zarządzania pożarami, ukierunkowany przede wszystkim na ich zapobieganie. Plan poparła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Jak informuje UN News, dokument przewiduje połączenie podejść naukowych z wiedzą ludów rdzennych.

Plan proponuje przesunięcie akcentu z walki z pożarami na profilaktykę. W szczególności chodzi o kontrolowane wypalanie, które pomaga utrzymywać krajobrazy w dobrym stanie, zmniejszać ilość materiałów palnych i obniżać ryzyko niszczycielskich pożarów lasów. Ekspertka FAO ds. leśnictwa Amy Duchelle zaznaczyła, że tradycyjne praktyki i wykorzystywanie ognia przez ludy rdzenne mogą pomóc nauczyć się bezpiecznego współistnienia z ogniem.

Zobowiązania oceaniczne wymagają finansowania

Jednym z tematów COP31 były również oceany. Nowe badanie przedstawione na konferencji wykazało, że ponad 95% państw nadbrzeżnych i wyspiarskich uwzględniło działania dotyczące oceanów w swoich krajowych planach klimatycznych. Jednocześnie około 60% tych zobowiązań zależy od dodatkowego finansowania lub wsparcia technicznego.

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Światowy ocean pochłania około 90% nadmiaru ciepła spowodowanego globalnym ociepleniem, jednak ocieplenie wód zagraża rafom koralowym, rybołówstwu i społecznościom przybrzeżnym. Według Joanny Post, kierowniczki ds. obserwacji oceanicznych w Międzyrządowej Komisji Oceanograficznej UNESCO, zmapowano jedynie około 28% dna morskiego.

Program UNESCO eDNA Expeditions wykorzystuje próbki wody morskiej do wykrywania gatunków na podstawie pozostawianych przez nie śladów genetycznych. Badania prowadzone są na 25 obszarach morskich na świecie, a lokalne społeczności i uczniowie pomagają zbierać próbki raz na trzy miesiące. Kanada i Unia Europejska podczas COP31 zabiegały o dodatkowe wsparcie dla OceanEye International Alliance — partnerstwa z UNESCO, którego celem jest wzmocnienie globalnego monitoringu oceanów.

Rozbieżności w sprawie końcowej decyzji

Działania dotyczące oceanów znalazły się w pierwszym projekcie możliwego porozumienia COP31, jednak ich los w ostatecznym tekście pozostaje niepewny. Ministrowie muszą przezwyciężyć znaczne rozbieżności w 18-stronicowym projekcie końcowej decyzji, rozpowszechnionym w poniedziałek. Konferencja ma zakończyć się 20 listopada.

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