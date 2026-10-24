在黎巴嫩，66.4%的受访什叶派人士支持将真主党武装的武器移交国家，而29.6%主张保留其武器库。黎巴嫩统计机构Statistics Lebanon于9月在800名黎巴嫩什叶派人士中开展的一项调查结果显示了这一点，《耶路撒冷邮报》报道。

支持国家的作用

据黎巴嫩网站Kataeb.org的数据，71.1%的受访者认为，有关战争与和平的决定应完全由黎巴嫩国家作出。仅5.9%的受访者表示，真主党领导层应在决定国家未来方面发挥更大作用。

调查还显示，受访者对黎巴嫩武装部队高度信任：78.5%的受访者表示信任军队，51.1%的人认为军队是最有能力保障长期安全的机构。16.5%的调查参与者选择了真主党。

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对战争和领导层的评价

67.4%的受访者认为，真主党要么未能实现其在与以色列战争中的目标，要么仅部分实现了目标。另有42.1%的人表示，对该组织领导层及冲突后果感到失望、愤怒或担忧。与此同时，59.5%的受访者对真主党仍保持不同程度的信任，其中37.1%表示高度信任。

这一结果与Information International于2026年5月进行的调查不同：当时，87.5%的什叶派受访者反对解除真主党武装，7.9%支持移交其武器。以色列国家安全研究所的研究人员指出，该组织在什叶派社群中的影响力建立在社会和经济网络、政治力量以及什叶派在黎巴嫩历史上遭受边缘化的基础上。

据以色列公共广播机构KAN报道，真主党宣布提供重建援助：贝鲁特及该市南部郊区主要住所被毁的家庭最高可获1.4万美元，其他地区最高可获1.2万美元。

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