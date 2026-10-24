66% шиїтів Лівану підтримали передання зброї Хезболли державі — Jerusalem Post

У Лівані 66,4% опитаних шиїтів підтримали передання зброї угруповання «Хезболла» державі, тоді як 29,6% виступили за збереження його арсеналу. Про це свідчать результати опитування, яке у вересні провела Statistics Lebanon серед 800 ліванських шиїтів, повідомляє Jerusalem Post.

Підтримка ролі держави

За даними ліванського сайту Kataeb.org, 71,1% респондентів вважають, що рішення щодо війни та миру мають ухвалюватися виключно ліванською державою. Лише 5,9% опитаних заявили, що керівництво «Хезболли» повинно відігравати більшу роль у визначенні майбутнього країни.

Опитування також зафіксувало високу довіру до Збройних сил Лівану: 78,5% респондентів висловили довіру до армії, а 51,1% назвали її інституцією, найкраще здатною гарантувати довгострокову безпеку. «Хезболлу» для цього обрали 16,5% учасників дослідження.

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Оцінка війни та керівництва

67,4% опитаних вважають, що «Хезболла» або не досягла своїх цілей у війні з Ізраїлем, або досягла їх лише частково. Ще 42,1% повідомили про розчарування, гнів чи занепокоєння щодо керівництва угруповання та наслідків конфлікту. Водночас 59,5% респондентів зберігають різний рівень довіри до «Хезболли», зокрема 37,1% заявили про значну довіру.

Результати відрізняються від опитування Information International, проведеного у травні 2026 року: тоді 87,5% шиїтських респондентів виступали проти роззброєння «Хезболли», а 7,9% підтримували передання її зброї. Дослідники ізраїльського Інституту досліджень національної безпеки вказували, що вплив угруповання серед шиїтської громади спирається на соціальні й економічні мережі, політичну силу та історичну маргіналізацію шиїтів у Лівані.

За даними ізраїльського суспільного мовника KAN, «Хезболла» оголосила про допомогу на відбудову: сім’ям у Бейруті та південних передмістях міста, чиї основні помешкання були зруйновані, — до 14 тисяч доларів, в інших районах — до 12 тисяч доларів.

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