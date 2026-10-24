W Libanie 66,4% ankietowanych szyitów poparło przekazanie broni ugrupowania Hezbollah państwu, podczas gdy 29,6% opowiedziało się za zachowaniem jego arsenału. Wynika to z rezultatów sondażu przeprowadzonego we wrześniu przez Statistics Lebanon wśród 800 libańskich szyitów, informuje Jerusalem Post.

Poparcie dla roli państwa

Według libańskiego serwisu Kataeb.org 71,1% respondentów uważa, że decyzje dotyczące wojny i pokoju powinny być podejmowane wyłącznie przez państwo libańskie. Jedynie 5,9% ankietowanych stwierdziło, że kierownictwo Hezbollahu powinno odgrywać większą rolę w określaniu przyszłości kraju.

Sondaż odnotował również wysokie zaufanie do Libańskich Sił Zbrojnych: 78,5% respondentów wyraziło zaufanie do armii, a 51,1% wskazało ją jako instytucję najlepiej zdolną zagwarantować długoterminowe bezpieczeństwo. Hezbollah wybrało w tym celu 16,5% uczestników badania.

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Ocena wojny i kierownictwa

67,4% ankietowanych uważa, że Hezbollah albo nie osiągnął swoich celów w wojnie z Izraelem, albo osiągnął je jedynie częściowo. Kolejne 42,1% zgłosiło rozczarowanie, gniew lub zaniepokojenie dotyczące kierownictwa ugrupowania oraz skutków konfliktu. Jednocześnie 59,5% respondentów zachowuje różny poziom zaufania do Hezbollahu, w tym 37,1% zadeklarowało znaczne zaufanie.

Wyniki różnią się od sondażu Information International przeprowadzonego w maju 2026 roku: wówczas 87,5% szyickich respondentów sprzeciwiało się rozbrojeniu Hezbollahu, a 7,9% popierało przekazanie jego broni. Badacze z izraelskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Narodowym wskazywali, że wpływy ugrupowania w społeczności szyickiej opierają się na sieciach społecznych i gospodarczych, sile politycznej oraz historycznej marginalizacji szyitów w Libanie.

Według izraelskiego nadawcy publicznego KAN Hezbollah ogłosił pomoc na odbudowę: do 14 tys. dolarów dla rodzin w Bejrucie i południowych przedmieściach miasta, których główne mieszkania zostały zniszczone, oraz do 12 tys. dolarów w innych rejonach.

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