В Ливане 66,4% опрошенных шиитов поддержали передачу оружия группировки «Хезболла» государству, тогда как 29,6% высказались за сохранение ее арсенала. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре Statistics Lebanon среди 800 ливанских шиитов, сообщает Jerusalem Post.

Поддержка роли государства

По данным ливанского сайта Kataeb.org, 71,1% респондентов считают, что решения о войне и мире должны приниматься исключительно ливанским государством. Только 5,9% опрошенных заявили, что руководство «Хезболлы» должно играть большую роль в определении будущего страны.

Опрос также зафиксировал высокое доверие к Вооруженным силам Ливана: 78,5% респондентов выразили доверие армии, а 51,1% назвали ее институтом, лучше всего способным гарантировать долгосрочную безопасность. «Хезболлу» для этого выбрали 16,5% участников исследования.

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Оценка войны и руководства

67,4% опрошенных считают, что «Хезболла» либо не достигла своих целей в войне с Израилем, либо достигла их лишь частично. Еще 42,1% сообщили о разочаровании, гневе или обеспокоенности в отношении руководства группировки и последствий конфликта. В то же время 59,5% респондентов сохраняют разный уровень доверия к «Хезболле», в том числе 37,1% заявили о значительном доверии.

Результаты отличаются от опроса Information International, проведенного в мае 2026 года: тогда 87,5% шиитских респондентов выступали против разоружения «Хезболлы», а 7,9% поддерживали передачу ее оружия. Исследователи из израильского Института исследований национальной безопасности указывали, что влияние группировки среди шиитской общины опирается на социальные и экономические сети, политическую силу и историческую маргинализацию шиитов в Ливане.

По данным израильского общественного вещателя KAN, «Хезболла» объявила о помощи на восстановление: семьям в Бейруте и южных пригородах города, чьи основные жилища были разрушены, — до 14 тысяч долларов, в других районах — до 12 тысяч долларов.

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