波兰活动人士在华沙开设了一个用于领取药物流产药物的自助取件柜——Abortomat。它位于波兰议会大楼对面的Abotak中心。活动人士称，这是世界上首个此类自助取件柜，德国之声报道。

Abortomat于9月底开始运营，设有22个粉色储物格。要获得打开其中一个储物格的代码，女性必须填写Women Help Women组织的医疗问卷，该问卷由医生审核。储物格内通常有两种药物——米非司酮和米索前列醇——通常用于妊娠14周以内。

波兰的严格限制

在波兰，如果怀孕源于强奸或乱伦，以及怀孕对女性健康或生命构成威胁，堕胎是被允许的。终止妊娠的女性不会被追究刑事责任。与此同时，协助实施堕胎的人可能面临最高三年监禁。

Abortion Dream Team组织活动人士尤斯蒂娜·维德任斯卡于2023年成为波兰首位因向一名女性寄送终止妊娠药片而被定罪的活动人士。此后，该判决被撤销，案件被发回重审。维德任斯卡认为，Abortomat并不违法，因为药物由设备而非人发放，尽管她并不确定这种法律解释。

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Ordo Iuris的投诉与议会法案

极端天主教法律团体Ordo Iuris向检察机关提出投诉，称Abortomat的运营可能构成犯罪。该团体代表卡塔日娜·格西亚克称，自助取件柜由人进行服务：他们发送代码、订购药物并补充储物格。据活动人士称，中心附近还定期举行反堕胎示威活动。

10月，众议院以微弱多数支持了两项法案：一项旨在将严重且不可逆转的胎儿缺陷重新列入合法终止妊娠的理由清单，另一项旨在部分取消对协助女性终止妊娠行为的刑事处罚。活动人士认为，反对堕胎的波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基可能会否决这些文件。

根据Abortion Dream Team的数据，该组织每天为波兰约130名女性提供帮助。其中约125人使用药物，其余人前往国外的诊所。去年，波兰医院实施了851例堕胎。

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