Polskie aktywistki otworzyły w Warszawie paczkomat do odbioru leków stosowanych w farmakologicznym przerwaniu ciąży — Abortomat. Znajduje się on w centrum Abotak naprzeciwko budynku polskiego parlamentu. Aktywistki nazywają go pierwszym na świecie paczkomatem tego typu, informuje Deutsche Welle.

Abortomat zaczął działać pod koniec września i ma 22 różowe skrytki. Aby otrzymać kod do otwarcia jednej z nich, kobieta musi wypełnić ankietę medyczną organizacji Women Help Women, którą sprawdza lekarz. W skrytkach zazwyczaj znajdują się dwa leki — mifepriston i mizoprostol — które zwykle stosuje się do 14. tygodnia ciąży.

Surowe ograniczenia w Polsce

W Polsce aborcja jest dozwolona, jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, a także gdy stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety. Kobiety przerywające ciążę nie ponoszą odpowiedzialności karnej. Jednocześnie osobom pomagającym w dokonaniu aborcji może grozić do trzech lat więzienia.

Aktywistka organizacji Abortion Dream Team Justyna Wydrzyńska w 2023 roku została pierwszą w Polsce aktywistką skazaną za wysłanie kobiecie tabletek do przerwania ciąży. Później wyrok uchylono, a sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia. Wydrzyńska uważa, że Abortomat nie narusza prawa, ponieważ leki wydaje urządzenie, a nie człowiek, choć nie jest pewna takiej interpretacji prawnej.

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Skarga Ordo Iuris i projekty ustaw w parlamencie

Ultrakatolicka grupa prawnicza Ordo Iuris zwróciła się do prokuratury, twierdząc, że działalność Abortomatu może stanowić przestępstwo. Przedstawicielka grupy Katarzyna GęsiaK twierdzi, że paczkomat jest obsługiwany przez ludzi: wysyłają oni kody, zamawiają leki i uzupełniają skrytki. Według aktywistek w pobliżu centrum regularnie odbywają się także demonstracje antyaborcyjne.

W październiku Sejm niewielką większością poparł dwa projekty ustaw: jeden ma przywrócić ciężkie, nieodwracalne wady płodu na listę przesłanek legalnego przerwania ciąży, a drugi — częściowo zdekryminalizować pomoc kobiecie w przerwaniu ciąży. Aktywistki przypuszczają, że prezydent Polski Karol Nawrocki, który sprzeciwia się aborcji, może zawetować te dokumenty.

Według danych Abortion Dream Team organizacja pomaga codziennie około 130 kobietom w Polsce. Około 125 z nich korzysta z leków, a pozostałe wyjeżdżają do klinik za granicę. W ubiegłym roku w polskich szpitalach wykonano 851 aborcji.

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