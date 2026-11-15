Польские активистки открыли в Варшаве постамат для получения препаратов для медикаментозного прерывания беременности — Abortomat. Он расположен в центре Abotak напротив здания польского парламента. Активистки называют его первым в мире постаматом такого типа, сообщает Deutsche Welle.

Abortomat начал работать в конце сентября и имеет 22 розовые ячейки. Чтобы получить код для открытия одной из них, женщина должна заполнить медицинскую анкету организации Women Help Women, которую проверяет врач. В ячейках обычно находятся два препарата — мифепристон и мизопростол, которые обычно применяют до 14-й недели беременности.

Строгие ограничения в Польше

В Польше аборт разрешен, если беременность стала следствием изнасилования или инцеста, а также когда она представляет угрозу здоровью или жизни женщины. Женщин, прерывающих беременность, не привлекают к уголовной ответственности. В то же время лицам, помогающим сделать аборт, может грозить до трех лет лишения свободы.

Активистка организации Abortion Dream Team Юстина Выджиньская в 2023 году стала первой в Польше активисткой, осужденной за отправку женщине таблеток для прерывания беременности. Позднее приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Выджиньская считает, что Abortomat не нарушает закон, поскольку препараты выдает устройство, а не человек, хотя она не уверена в таком юридическом толковании.

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Жалоба Ordo Iuris и законопроекты в парламенте

Ультракатолическая юридическая группа Ordo Iuris обратилась в прокуратуру, заявив, что работа Abortomat может представлять собой преступление. Представительница группы Катажина Гесяк утверждает, что постамат обслуживают люди: они отправляют коды, заказывают препараты и пополняют ячейки. По словам активисток, возле центра также регулярно проходят антиабортные демонстрации.

В октябре Сейм незначительным большинством поддержал два законопроекта: один должен вернуть тяжелые необратимые пороки развития плода в перечень оснований для законного прерывания беременности, другой — частично декриминализировать помощь женщине в прерывании беременности. Активистки предполагают, что президент Польши Кароль Навроцкий, выступающий против абортов, может наложить вето на эти документы.

По данным Abortion Dream Team, организация ежедневно помогает примерно 130 женщинам в Польше. Около 125 из них используют препараты, а остальные едут в клиники за границу. В прошлом году в польских больницах сделали 851 аборт.

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