对活跃卫星轨迹的分析显示，在地平线完全无遮挡的情况下，一座典型英国城市上空在夜间的每一时刻都有710个航天器划过天空。Space.com对此进行了报道。

卫星运动数据

分析作者研究了15,833颗活跃近地轨道卫星的轨迹，这些卫星的高度不超过2,000公里。他们使用了10月12日和18日的数据。

工程公司Accu Components基于可通过CelesTrak获取的美国太空军监测数据完成了这项工作。该研究未经同行评审。尽管分析聚焦英国，其作者认为，密集的卫星活动同样是欧洲大部分地区、美国及其他中纬度地区的特征，尤其是在南北纬40至50度之间。

Accu Components的一名代表表示，赤道附近的天空较不拥挤：那里同时约有490颗卫星。中纬度地区航天器数量较多，是因为大多数星链卫星以相对赤道约53度的倾角运行。

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夜间可见多少航天器

并非所有划过天空的卫星都能被肉眼看到。它们不像恒星那样自行发光：要观测到航天器，它必须在地球表面已经变暗时受到太阳照射。

根据作者的计算，710颗卫星中平均有105颗会反射阳光，其亮度可能与恒星相当。在黄昏后的第一个小时和黎明前，一座典型英国城市上空可能有约300个航天器被照亮，而接近午夜时，其数量会降至不足20个。

整夜期间，共有12,891颗不同的卫星从这类城市上空经过。报道指出，轨道上航天器数量的增加，尤其是由于SpaceX部署星链星座，令天文学家担忧：卫星轨迹会进入地面望远镜的视场，并因反射光而增加夜空亮度。

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