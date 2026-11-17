Analiza trajektorii aktywnych satelitów wykazała, że przy całkowicie odsłoniętym horyzoncie niebo nad typowym miastem w Wielkiej Brytanii w każdej chwili nocy przecina 710 obiektów. Poinformował o tym Space.com.

Dane o ruchu satelitów

Autorzy analizy zbadali trajektorie 15 833 aktywnych satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, znajdujących się na wysokości do 2 000 kilometrów. Wykorzystali dane z 12 i 18 października.

Pracę wykonała firma inżynieryjna Accu Components na podstawie danych monitoringu Sił Kosmicznych USA, dostępnych za pośrednictwem CelesTrak. Badanie nie zostało poddane recenzji naukowej. Choć analiza koncentrowała się na Wielkiej Brytanii, jej autorzy uważają, że intensywny ruch satelitarny jest charakterystyczny również dla większej części Europy, USA i innych regionów średnich szerokości geograficznych, przede wszystkim między 40 a 50 stopniem szerokości północnej lub południowej.

Według przedstawiciela Accu Components niebo w pobliżu równika jest mniej zatłoczone: jednocześnie znajduje się tam około 490 satelitów. Znaczna liczba obiektów na średnich szerokościach geograficznych wiąże się z tym, że większość satelitów Starlink krąży pod nachyleniem około 53 stopni względem równika.

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Ile obiektów widać w nocy

Nie wszystkie satelity przecinające niebo są widoczne gołym okiem. W przeciwieństwie do gwiazd nie emitują własnego światła: aby obiekt można było obserwować, musi być oświetlony przez Słońce, gdy na powierzchni Ziemi jest już ciemno.

Według obliczeń autorów średnio 105 z 710 satelitów odbija światło słoneczne i może świecić z jasnością porównywalną z gwiazdami. W pierwszej godzinie po zmierzchu i przed świtem nad typowym brytyjskim miastem oświetlonych może być około 300 obiektów, podczas gdy około północy ich liczba spada do mniej niż 20.

W ciągu całej nocy nad takim miastem przelatuje 12 891 różnych satelitów. W materiale zaznaczono, że rosnąca liczba obiektów na orbicie, w tym w związku z rozmieszczaniem konstelacji Starlink firmy SpaceX, niepokoi astronomów: ślady satelitów trafiają w pole widzenia teleskopów naziemnych i zwiększają jasność nocnego nieba przez odbite światło.

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