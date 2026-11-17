Анализ траекторий активных спутников показал, что при полностью открытом горизонте небо над типичным городом Великобритании в каждый момент ночи пересекают 710 аппаратов. Об этом сообщает Space.com.

Данные о движении спутников

Авторы анализа изучили траектории 15 833 активных спутников на низкой околоземной орбите, находящихся на высоте до 2 000 километров. Они использовали данные за 12 и 18 октября.

Работу выполнила инженерная компания Accu Components на основе данных мониторинга Космических сил США, доступных через CelesTrak. Исследование не проходило рецензирование. Хотя анализ был сосредоточен на Великобритании, его авторы считают, что интенсивное движение спутников характерно также для большей части Европы, США и других регионов средних широт, прежде всего между 40 и 50 градусами северной или южной широты.

По словам представителя Accu Components, вблизи экватора небо менее загружено: там одновременно находятся около 490 спутников. Значительное количество аппаратов в средних широтах связано с тем, что большинство спутников Starlink обращается с наклонением около 53 градусов к экватору.

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Сколько аппаратов видно ночью

Не все спутники, пересекающие небо, видны невооруженным глазом. В отличие от звезд, они не излучают собственного света: для наблюдения аппарат должен быть освещен Солнцем, когда на поверхности Земли уже темно.

По расчетам авторов, в среднем 105 из 710 спутников отражают солнечный свет и могут сиять с яркостью, сопоставимой со звездами. В первый час после сумерек и перед рассветом над типичным британским городом освещенными могут быть около 300 аппаратов, тогда как около полуночи их количество уменьшается до менее чем 20.

За всю ночь над таким городом проходят 12 891 различных спутников. В материале отмечается, что рост количества аппаратов на орбите, в частности из-за развертывания группировки Starlink компании SpaceX, беспокоит астрономов: спутниковые следы попадают в поле зрения наземных телескопов и увеличивают яркость ночного неба из-за отраженного света.

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