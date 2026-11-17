Аналіз траєкторій активних супутників показав, що за умови повністю відкритого горизонту над типовим містом Великої Британії в кожен момент ночі небо перетинають 710 апаратів. Про це повідомляє Space.com.

Дані про супутниковий рух

Автори аналізу вивчили траєкторії 15 833 активних супутників на низькій навколоземній орбіті, що перебувають на висоті до 2 000 кілометрів. Вони використали дані за 12 та 18 жовтня.

Роботу виконала інженерна компанія Accu Components на основі даних моніторингу Космічних сил США, доступних через CelesTrak. Дослідження не проходило рецензування. Хоча аналіз був зосереджений на Великій Британії, його автори вважають, що інтенсивний рух супутників характерний також для більшої частини Європи, США та інших регіонів середніх широт, передусім між 40 і 50 градусами північної або південної широти.

За словами представника Accu Components, поблизу екватора небо є менш завантаженим: там одночасно перебуває близько 490 супутників. Значна кількість апаратів у середніх широтах пов'язана з тим, що більшість супутників Starlink обертається під нахилом близько 53 градусів до екватора.

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Скільки апаратів видно вночі

Не всі супутники, що перетинають небо, видно неозброєним оком. На відміну від зірок, вони не випромінюють власного світла: для спостереження апарат має бути освітлений Сонцем, коли на поверхні Землі вже темно.

За розрахунками авторів, у середньому 105 із 710 супутників відбивають сонячне світло та можуть сяяти з яскравістю, порівнюваною із зорями. У першу годину після сутінків і перед світанком над типовим британським містом освітленими можуть бути близько 300 апаратів, тоді як близько опівночі їхня кількість зменшується до менш ніж 20.

За всю ніч над таким містом проходять 12 891 різний супутник. У матеріалі зазначається, що зростання кількості апаратів на орбіті, зокрема через розгортання угруповання Starlink компанії SpaceX, непокоїть астрономів: супутникові сліди потрапляють у поле зору наземних телескопів і збільшують яскравість нічного неба через відбите світло.

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