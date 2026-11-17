Музична індустрія Великої Британії у 2025 році додала до економіки країни рекордні £8,4 млрд — на 5,7% більше, ніж роком раніше. Зростання випередило інфляцію, йдеться у щорічному звіті This Is Music організації UK Music, повідомляє The Guardian.

Експортні доходи британської музичної індустрії збільшилися на 3,6%, до £4,8 млрд. До цього показника належать надходження від міжнародних гастролей британських виконавців, роялті, а також продажів і стримінгу музики за межами країни. Кількість зайнятих у галузі зросла на 730 — до 220 500 осіб.

Стадіонні тури та успішні альбоми

Одним із чинників рекордного результату стали великі концертні тури Oasis, Роббі Вільямса та Дуа Ліпи. Внесок у доходи від записаної музики також зробили успішні релізи британських виконавців, зокрема Olivia Dean, Sleep Token, Yungblud, Сема Фендера, Wet Leg і Biffy Clyro.

У звіті зазначається, що стадіонні концерти, які раніше були доступні лише найвідомішим артистам, стають поширенішими. Водночас слухачі готові платити за квитки суми від £100 і більше.

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Розрив у доходах музикантів

Попри загальне зростання, UK Music попереджає про розрив між доходами зірок і менш відомих виконавців. Багато музикантів-початківців і представників низової сцени зіткнулися зі зростанням витрат, що скоротило їхні чисті доходи; складнощі із заробітком, за даними звіту, мають навіть деякі відомі музиканти.

Аналіз фінансової звітності артистів верхнього та середнього рівнів засвідчив зростання їхніх доходів більш ніж на 14% за рік. Натомість опитування Music Creators’ Survey серед музикантів, авторів пісень, продюсерів і композиторів показало приріст лише на 0,2%.

У звіті також зазначено, що американські виконавці випередили британських за споживанням альбомів на внутрішньому ринку ще у 2018 році. У 2025 році цей розрив дещо скоротився завдяки успішним релізам Olivia Dean, Сема Фендера та інших артистів.

Автори дослідження назвали проблемою зростання кількості згенерованого штучним інтелектом контенту та дипфейків, що імітують виконавців. Лейбли дедалі частіше вимагають видалення таких треків зі стримінгових сервісів.

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