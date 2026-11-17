Brytyjska branża muzyczna dodała do gospodarki kraju rekordowe 8,4 mld funtów w 2025 roku, o 5,7% więcej niż rok wcześniej. Wzrost wyprzedził inflację, wynika z dorocznego raportu This Is Music organizacji UK Music, informuje The Guardian.

Dochody eksportowe brytyjskiej branży muzycznej wzrosły o 3,6%, do 4,8 mld funtów. Wskaźnik ten obejmuje wpływy z międzynarodowych tras koncertowych brytyjskich wykonawców, tantiem, a także sprzedaży i streamingu muzyki poza granicami kraju. Liczba zatrudnionych w branży wzrosła o 730 osób, do 220 500.

Trasy stadionowe i udane albumy

Jednym z czynników rekordowego wyniku były duże trasy koncertowe Oasis, Robbiego Williamsa i Duy Lipy. Do przychodów z muzyki nagranej przyczyniły się również udane wydawnictwa brytyjskich wykonawców, w tym Olivia Dean, Sleep Token, Yungbluda, Sama Fendera, Wet Leg i Biffy Clyro.

W raporcie zaznaczono, że koncerty stadionowe, wcześniej dostępne tylko dla najbardziej znanych artystów, stają się coraz powszechniejsze. Jednocześnie słuchacze są gotowi płacić za bilety kwoty od 100 funtów wzwyż.

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Różnica w dochodach muzyków

Pomimo ogólnego wzrostu UK Music ostrzega przed różnicą między dochodami gwiazd a mniej znanych wykonawców. Wielu początkujących muzyków i przedstawicieli sceny oddolnej zmierzyło się ze wzrostem kosztów, który obniżył ich dochody netto; według raportu trudności z zarabianiem mają nawet niektórzy znani muzycy.

Analiza sprawozdań finansowych artystów z najwyższego i średniego szczebla wykazała wzrost ich dochodów o ponad 14% w ciągu roku. Natomiast badanie Music Creators’ Survey wśród muzyków, autorów piosenek, producentów i kompozytorów wykazało wzrost zaledwie o 0,2%.

W raporcie wskazano również, że amerykańscy wykonawcy wyprzedzili brytyjskich pod względem konsumpcji albumów na rynku krajowym już w 2018 roku. W 2025 roku różnica ta nieco się zmniejszyła dzięki udanym wydawnictwom Olivii Dean, Sama Fendera i innych artystów.

Autorzy badania uznali za problem rosnącą liczbę treści generowanych przez sztuczną inteligencję oraz deepfake’ów imitujących wykonawców. Wytwórnie coraz częściej żądają usuwania takich utworów z serwisów streamingowych.

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