Музыкальная индустрия Великобритании в 2025 году добавила к экономике страны рекордные £8,4 млрд — на 5,7% больше, чем годом ранее. Рост опередил инфляцию, говорится в ежегодном отчёте This Is Music организации UK Music, сообщает The Guardian.

Экспортные доходы британской музыкальной индустрии увеличились на 3,6%, до £4,8 млрд. В этот показатель входят поступления от международных гастролей британских исполнителей, роялти, а также продаж и стриминга музыки за пределами страны. Число занятых в отрасли выросло на 730 человек — до 220 500.

Стадионные туры и успешные альбомы

Одним из факторов рекордного результата стали крупные концертные туры Oasis, Робби Уильямса и Дуа Липы. Вклад в доходы от записанной музыки также внесли успешные релизы британских исполнителей, в частности Olivia Dean, Sleep Token, Yungblud, Сэма Фендера, Wet Leg и Biffy Clyro.

В отчёте отмечается, что стадионные концерты, ранее доступные лишь самым известным артистам, становятся более распространёнными. При этом слушатели готовы платить за билеты суммы от £100 и более.

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Разрыв в доходах музыкантов

Несмотря на общий рост, UK Music предупреждает о разрыве между доходами звёзд и менее известных исполнителей. Многие начинающие музыканты и представители независимой сцены столкнулись с ростом расходов, что сократило их чистые доходы; согласно отчёту, сложности с заработком испытывают даже некоторые известные музыканты.

Анализ финансовой отчётности артистов высшего и среднего уровня показал рост их доходов более чем на 14% за год. В то же время опрос Music Creators’ Survey среди музыкантов, авторов песен, продюсеров и композиторов показал прирост лишь на 0,2%.

В отчёте также указано, что американские исполнители обогнали британских по потреблению альбомов на внутреннем рынке ещё в 2018 году. В 2025 году этот разрыв несколько сократился благодаря успешным релизам Olivia Dean, Сэма Фендера и других артистов.

Авторы исследования назвали проблемой рост количества контента, созданного искусственным интеллектом, и дипфейков, имитирующих исполнителей. Лейблы всё чаще требуют удалить такие треки со стриминговых сервисов.

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