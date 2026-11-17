英国音乐产业在2025年为该国经济贡献了创纪录的84亿英镑，比前一年增长5.7%。英国音乐组织UK Music在年度《This Is Music》报告中表示，这一增幅超过了通胀水平，《卫报》报道。

英国音乐产业的出口收入增长3.6%，达到48亿英镑。该指标包括英国表演者国际巡演收入、版税，以及在国外的音乐销售和流媒体收入。该行业就业人数增加730人，达到220,500人。

体育场巡演与成功专辑

Oasis、罗比·威廉姆斯和杜阿·利帕的大型巡演是创纪录成绩的因素之一。英国艺人的成功发行作品也推动了录制音乐收入，其中包括Olivia Dean、Sleep Token、Yungblud、萨姆·芬德、Wet Leg和Biffy Clyro。

报告指出，过去仅最知名艺人才能举办的体育场演唱会正变得更加普遍。与此同时，听众愿意为门票支付100英镑及以上的金额。

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音乐人收入差距

尽管整体增长，UK Music警告称，明星与知名度较低的表演者之间存在收入差距。许多新晋音乐人和草根音乐圈从业者面临成本上升，导致其净收入减少；报告称，甚至一些知名音乐人也面临谋生困难。

对顶级和中级艺人财务报告的分析显示，他们的收入在一年内增长超过14%。相比之下，对音乐人、词曲作者、制作人和作曲家开展的Music Creators’ Survey调查显示，收入仅增长0.2%。

报告还指出，美国表演者早在2018年就在国内市场的专辑消费方面超过英国艺人。2025年，得益于Olivia Dean、萨姆·芬德及其他艺人的成功发行作品，这一差距有所缩小。

研究作者称，由人工智能生成的内容和模仿表演者的深度伪造内容数量增加是一个问题。唱片公司越来越频繁地要求流媒体服务删除这类曲目。

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