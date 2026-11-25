据AeroTime报道，美国国家航空航天局（NASA）于2026年11月18日正式从洛克希德·马丁“臭鼬工厂”接收了X-59超音速研究飞机。

用于低噪音超音速飞行的飞机

X-59旨在以超过音速的速度飞行，同时将响亮的音爆降低为较为安静的“声爆闷响”。NASA和洛克希德·马丁认为，这些研究数据可能为陆地上空的超音速飞行铺平道路。

在飞机移交之前，洛克希德·马丁负责在NASA Quesst任务框架内建造和测试该飞机。尽管X-59在首次飞行后一直驻扎在NASA阿姆斯特朗飞行研究中心，但在验收程序进行期间，洛克希德·马丁仍是该飞机的正式所有者。

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X-59测试

X-59于2025年10月28日完成首次飞行。该飞机从位于加利福尼亚州帕姆代尔的洛克希德·马丁“臭鼬工厂”设施起飞，飞往加利福尼亚州爱德华兹的NASA阿姆斯特朗飞行研究中心，后者成为其基地。

2026年6月5日，X-59首次超过音速。在从爱德华兹空军基地起飞、历时81分钟的测试飞行中，它达到约1.1马赫，即每小时713英里。该飞机由一架NASA F-15战斗机伴飞；NASA表示，F-15产生的音爆掩盖了X-59可能产生的声音。洛克希德·马丁将继续根据需要向NASA提供额外支持。

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