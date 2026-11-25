NASA в США 18 ноября 2026 года официально получило от Lockheed Martin Skunk Works сверхзвуковой исследовательский самолёт X-59, сообщает AeroTime.

Самолёт для тихого сверхзвука

X-59 спроектирован для полётов быстрее скорости звука с уменьшением громкого звукового удара до более тихого «звукового толчка». В NASA и Lockheed Martin считают, что данные этих исследований могут проложить путь к сверхзвуковым полётам над сушей.

До передачи самолёта Lockheed Martin отвечала за его строительство и испытания в рамках миссии NASA Quesst. Хотя после первого полёта X-59 базировался в Лётно-исследовательском центре Армстронга NASA, формальным владельцем самолёта оставалась Lockheed Martin, пока шла процедура приёмки.

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Испытания X-59

Первый полёт X-59 состоялся 28 октября 2025 года. Самолёт вылетел с объекта Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, в Лётно-исследовательский центр Армстронга NASA в Эдвардсе, Калифорния, который стал его базой.

5 июня 2026 года X-59 впервые превысил скорость звука. Во время 81-минутного испытательного полёта с авиабазы Эдвардс он достиг примерно Mach 1,1, или 713 миль в час. Самолёт сопровождал истребитель NASA F-15; в NASA отметили, что звуковые удары от F-15 замаскировали звук, который мог создать X-59. Lockheed Martin и далее будет предоставлять NASA дополнительную поддержку по мере необходимости.

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