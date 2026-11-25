NASA отримало від компанії Lockheed Martin дослідницький літак X-59 — AeroTime
NASA у США 18 листопада 2026 року офіційно отримало від Lockheed Martin Skunk Works надзвуковий дослідницький літак X-59, повідомляє AeroTime.
Літак для тихого надзвуку
X-59 спроєктований для польотів швидше за швидкість звуку зі зменшенням гучного звукового удару до тихішого «звукового поштовху». У NASA та Lockheed Martin вважають, що дані цих досліджень можуть прокласти шлях до надзвукових польотів над суходолом.
До передання літака Lockheed Martin відповідала за його будівництво та випробування в межах місії NASA Quesst. Хоча після першого польоту X-59 базувався у Льотно-дослідному центрі Армстронга NASA, формальним власником літака залишалася Lockheed Martin, поки тривала процедура приймання.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Випробування X-59
Перший політ X-59 відбувся 28 жовтня 2025 року. Літак вилетів з об’єкта Lockheed Martin Skunk Works у Палмдейлі, штат Каліфорнія, до Льотно-дослідного центру Армстронга NASA в Едвардсі, Каліфорнія, який став його базою.
5 червня 2026 року X-59 уперше перевищив швидкість звуку. Під час 81-хвилинного випробувального польоту з авіабази Едвардс він досяг приблизно Mach 1,1, або 713 миль на годину. Літак супроводжував винищувач NASA F-15; у NASA зазначили, що звукові удари від F-15 замаскували звук, який міг створити X-59. Lockheed Martin надалі надаватиме NASA додаткову підтримку за потреби.