NASA у США 18 листопада 2026 року офіційно отримало від Lockheed Martin Skunk Works надзвуковий дослідницький літак X-59, повідомляє AeroTime.

Літак для тихого надзвуку

X-59 спроєктований для польотів швидше за швидкість звуку зі зменшенням гучного звукового удару до тихішого «звукового поштовху». У NASA та Lockheed Martin вважають, що дані цих досліджень можуть прокласти шлях до надзвукових польотів над суходолом.

До передання літака Lockheed Martin відповідала за його будівництво та випробування в межах місії NASA Quesst. Хоча після першого польоту X-59 базувався у Льотно-дослідному центрі Армстронга NASA, формальним власником літака залишалася Lockheed Martin, поки тривала процедура приймання.

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Випробування X-59

Перший політ X-59 відбувся 28 жовтня 2025 року. Літак вилетів з об’єкта Lockheed Martin Skunk Works у Палмдейлі, штат Каліфорнія, до Льотно-дослідного центру Армстронга NASA в Едвардсі, Каліфорнія, який став його базою.

5 червня 2026 року X-59 уперше перевищив швидкість звуку. Під час 81-хвилинного випробувального польоту з авіабази Едвардс він досяг приблизно Mach 1,1, або 713 миль на годину. Літак супроводжував винищувач NASA F-15; у NASA зазначили, що звукові удари від F-15 замаскували звук, який міг створити X-59. Lockheed Martin надалі надаватиме NASA додаткову підтримку за потреби.

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