NASA w Stanach Zjednoczonych 18 listopada 2026 roku oficjalnie otrzymała od Lockheed Martin Skunk Works naddźwiękowy samolot badawczy X-59, informuje AeroTime.

Samolot do cichych lotów naddźwiękowych

X-59 zaprojektowano do lotów szybszych niż prędkość dźwięku, przy ograniczeniu głośnego huku dźwiękowego do cichszego „uderzenia dźwiękowego”. NASA i Lockheed Martin uważają, że dane z tych badań mogą utorować drogę do lotów naddźwiękowych nad lądem.

Przed przekazaniem samolotu Lockheed Martin odpowiadał za jego budowę i testowanie w ramach misji NASA Quesst. Chociaż po pierwszym locie X-59 stacjonował w Centrum Badań Lotniczych Armstronga NASA, formalnym właścicielem samolotu pozostawał Lockheed Martin, dopóki trwała procedura odbioru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Testy X-59

Pierwszy lot X-59 odbył się 28 października 2025 roku. Samolot poleciał z zakładu Lockheed Martin Skunk Works w Palmdale w Kalifornii do Centrum Badań Lotniczych Armstronga NASA w Edwards w Kalifornii, które stało się jego bazą.

5 czerwca 2026 roku X-59 po raz pierwszy przekroczył prędkość dźwięku. Podczas 81-minutowego lotu testowego z bazy lotniczej Edwards osiągnął około Mach 1,1, czyli 713 mil na godzinę. Samolotowi towarzyszył myśliwiec NASA F-15; NASA zaznaczyła, że huki dźwiękowe F-15 zamaskowały dźwięk, który mógł wytworzyć X-59. Lockheed Martin będzie nadal zapewniać NASA dodatkowe wsparcie w razie potrzeby.

Czytaj nas na