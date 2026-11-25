Ministra sprawiedliwości Niemiec Stefanie Hubig planuje reformę ustawodawczą, która ma umożliwić kwalifikowanie zabójstw popełnionych z motywów uwarunkowanych płcią jako Mord — najcięższej kategorii zabójstwa w niemieckim prawie. Głównym celem inicjatywy jest to, aby kobietobójstwa, w tym zabójstwa kobiet po rozstaniu lub z powodu rzeczywistej albo domniemanej niewierności, co do zasady skutkowały karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Nowe znamię motywu

Jak informuje Der Spiegel, planowane znamię kwalifikujące — zabójstwo z motywów uwarunkowanych płcią — ma obejmować szerszy krąg przypadków niż typowe kobietobójstwa.

Zgodnie z wyjaśnieniem ministerstwa do nowej kategorii może należeć zabójstwo bezpośrednio motywowane grupową nienawiścią do osób określonej płci oraz przekonaniem o ich rzekomo niższej wartości. Może to dotyczyć w szczególności zabójstw kobiet z powodu ogólnej nienawiści do kobiet, a także zabójstw osób o innych tożsamościach płciowych.

Patriarchalne podejście do partnerki

Nowe znamię proponuje się również stosować, jeśli ofierze odmawia się prawa do życia z powodu przekonania o jej nierówności ze względu na płeć. Przede wszystkim może to dotyczyć zabójstw uwarunkowanych patriarchalnym dążeniem do władzy i traktowaniem partnerki jak własności.

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Według ministerstwa takie podejście będzie przede wszystkim obejmować zabójstwa kobiet przez mężczyzn po rozstaniu. Jednocześnie, zgodnie z założeniami reformy, podobny motyw może zostać ustalony także w przestępstwach popełnionych przez kobiety lub w zabójstwach mężczyzn.

Resort zaznaczył również, że zabójstwa partnerki związane z jej wiekiem lub chorobą, po których sprawca bezskutecznie próbuje popełnić samobójstwo, nie muszą mieć motywów altruistycznych. Mogą być także związane z patriarchalnym dążeniem do kontroli. Do tej kategorii mogą zostać zaliczone również tak zwane zabójstwa honorowe córek lub sióstr z powodu rzekomej hańby.

Projekt ustawy Hubig jest obecnie w trakcie wewnętrznych uzgodnień w rządzie Niemiec. Ma zostać przedstawiony w najbliższym czasie.

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