Министр юстиции Германии Штефани Хубиг планирует законодательную реформу, которая должна позволить квалифицировать убийства, совершенные по гендерно обусловленным мотивам, как Mord — наиболее тяжкую категорию убийства по немецкому праву. Главная цель инициативы заключается в том, чтобы фемициды, в частности убийства женщин после разрыва отношений или из-за реальной либо мнимой неверности, в принципе влекли за собой пожизненное лишение свободы.

Новый признак мотива

Как сообщает Der Spiegel, планируемый квалифицирующий признак — убийство по гендерно обусловленным мотивам — должен охватить более широкий круг случаев, чем типичные фемициды.

Согласно разъяснению министерства, к новой категории может относиться убийство, непосредственно мотивированное групповой ненавистью к людям определенного пола и представлением об их якобы меньшей ценности. В частности, это может касаться убийств женщин из-за общей ненависти к женщинам, а также убийств людей с другими гендерными идентичностями.

Патриархальное отношение к партнерке

Новый признак также предлагают применять, если жертве отказывают в праве на жизнь из-за представлений о ее неравенстве по гендерному признаку. Прежде всего это может касаться убийств, обусловленных патриархальным стремлением к власти и отношением к партнерке как к собственности.

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По данным министерства, такой подход прежде всего будет охватывать убийства женщин мужчинами после разрыва отношений. В то же время, согласно замыслу реформы, подобный мотив может быть установлен и в преступлениях, совершенных женщинами, или при убийствах мужчин.

В ведомстве также отметили, что убийства партнерки, связанные с ее возрастом или болезнью, после которых нападавший безуспешно пытается покончить с собой, не обязательно имеют альтруистические мотивы. Они также могут быть связаны с патриархальным стремлением к контролю. К этой категории могут отнести и так называемые убийства чести дочерей или сестер из-за якобы бесчестия.

Законопроект Хубиг сейчас проходит внутреннее согласование в правительстве Германии. Его планируют представить в ближайшее время.

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