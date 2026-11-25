德国司法部长施特凡妮·胡比希计划进行立法改革，使出于性别动机的杀人行为可被定性为Mord，即德国法律中最严重的杀人类别。该倡议的主要目标是，原则上使杀害女性的行为，包括在关系破裂后或因实际或臆想的不忠而杀害女性的行为，面临终身监禁。

新的动机认定标准

据《明镜周刊》报道，拟议中的加重认定标准——出于性别动机的杀人——将涵盖比典型杀害女性案件更广泛的情形。

根据该部的说明，新类别可包括直接由对某一性别群体的仇恨以及认为其价值较低的观念所驱使的杀人行为。这尤其可能涉及因普遍仇恨女性而杀害女性，以及杀害具有其他性别认同的人。

对伴侣的父权态度

如果因认为受害者在性别方面不平等而否认其生存权，也建议适用这一新标准。这首先可能涉及由父权式的权力欲望以及将伴侣视为财产的态度所导致的杀人行为。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该部表示，这种做法将首先涵盖男性在关系结束后杀害女性的案件。同时，按照改革构想，在女性实施的犯罪或杀害男性的案件中，也可能认定存在类似动机。

该部门还指出，与伴侣的年龄或疾病有关、且袭击者随后自杀未遂的杀害伴侣案件，并不一定具有利他动机。此类案件也可能与父权式的控制欲有关。因所谓失节而杀害女儿或姐妹的所谓“荣誉谋杀”，也可能被归入这一类别。

胡比希的法案目前正在德国政府内部协调，计划于近期提交。

关注我们在