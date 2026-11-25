USA zaproponowały nowe cła dla 14 partnerów handlowych, w tym Chin, Unii Europejskiej, Japonii i Indii. Administracja prezydenta Donalda Trumpa wyjaśnia te działania walką z tym, co nazywa strukturalną nadwyżką mocy przemysłowych w odpowiednich gospodarkach.

Jak informuje CNBC, strona amerykańska uważa, że takie moce produkcyjne mogą obciążać lub ograniczać handel USA. Według wysokiego rangą urzędnika USA wszyscy 14 partnerów zostało już poinformowanych o proponowanych środkach. Poziom ceł dla każdego kraju nie powinien przekraczać stawek ogłoszonych w ramach ustaleń ramowych dotyczących handlu wzajemnego.

Cła na podstawie przepisów handlowych

Nowe opłaty mają zostać wprowadzone na podstawie sekcji 301 Ustawy o handlu z 1974 roku. Mechanizm ten pozwala Waszyngtonowi podejmować działania przeciwko zagranicznym praktykom handlowym, które USA uznają za nieuczciwe, dyskryminujące lub obciążające amerykański handel.

Dochodzenie dotyczące nadmiernych mocy produkcyjnych obejmuje 16 gospodarek. CNBC wcześniej informowało, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, że stawki mają być ustalane osobno dla każdego kraju, a nie jako jedna wspólna taryfa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odrębne warunki dla Chin

Według publikacji nowe cła nie będą doliczane do już obowiązujących opłat, z wyjątkiem Chin. Dla chińskich towarów przewidziano 20-procentowe cło dodatkowo do 25-procentowej taryfy wprowadzonej w 2018 roku z powodu przymusowego transferu technologii.

Stawka nowych ceł dla Chin może wzrosnąć do 40%, jeśli Pekin nie będzie przestrzegał warunków rozejmu handlowego uzgodnionego w Pusan w Korei Południowej w październiku 2025 roku. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, według Reutersa, odrzuciło twierdzenia o istnieniu nadmiernych mocy.

Reuters informował również, że Meksyk i Norwegia mogą uniknąć natychmiastowego wprowadzenia ceł. Wcześniej Sąd Najwyższy USA uchylił znaczną część taryf, które Trump wprowadził na podstawie Ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych.

Czytaj nas na