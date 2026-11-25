США запропонували нові мита для 14 торговельних партнерів, зокрема Китаю, Європейського Союзу, Японії та Індії. Адміністрація президента Дональда Трампа пояснює ці заходи боротьбою з тим, що вона називає структурним надлишком промислових потужностей у відповідних економіках.

Як повідомляє CNBC, американська сторона вважає, що такі виробничі потужності можуть обтяжувати або обмежувати торгівлю США. За словами високопосадовця США, усі 14 партнерів уже поінформовані про запропоновані заходи. Рівень мит для кожної країни не має перевищувати ставки, оголошені в межах рамкових домовленостей про взаємну торгівлю.

Мита за торговельним законодавством

Нові збори планують запроваджувати за розділом 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей механізм дає Вашингтону змогу вживати заходів проти закордонних торговельних практик, які США вважають несправедливими, дискримінаційними або такими, що створюють тягар для американської торгівлі.

Розслідування щодо надлишкових виробничих потужностей охоплює 16 економік. Раніше CNBC повідомляв із посиланням на обізнане джерело, що ставки мають визначати окремо для кожної країни, а не встановлювати єдиний тариф.

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Окремі умови для Китаю

За даними видання, нові мита не додаватимуться до вже чинних зборів, за винятком Китаю. Для китайських товарів передбачено 20-відсоткове мито на додачу до 25-відсоткового тарифу, запровадженого у 2018 році через примусову передачу технологій.

Ставка нових мит для Китаю може зрости до 40%, якщо Пекін не виконуватиме умови торговельного перемир’я, погодженого в Пусані в Південній Кореї у жовтні 2025 року. Китайське міністерство закордонних справ, за інформацією Reuters, відкинуло твердження про існування надлишкових потужностей.

Reuters також повідомляло, що Мексика та Норвегія можуть уникнути негайного запровадження мит. Раніше Верховний суд США скасував значну частину тарифів, які Трамп запровадив на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження.

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