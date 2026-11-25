美国提议对14个贸易伙伴征收新关税，其中包括中国、欧盟、日本和印度。美国总统唐纳德·特朗普政府称，这些措施旨在应对其所称相关经济体中结构性的工业产能过剩问题。

据CNBC报道，美方认为，此类生产能力可能给美国贸易带来负担或限制。美国一名高级官员表示，14个伙伴均已获悉拟议措施。每个国家的关税水平不会超过在互惠贸易框架安排下公布的税率。

依据贸易立法征收的关税

计划根据1974年《贸易法》第301条实施新的关税。该机制允许华盛顿针对美国认为不公平、具有歧视性或给美国贸易造成负担的外国贸易做法采取措施。

针对产能过剩的调查涵盖16个经济体。CNBC此前援引一名知情人士报道称，税率将分别针对每个国家确定，而不是设定统一关税。

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针对中国的单独条件

据该媒体报道，除中国外，新关税不会叠加在已生效的关税之上。对中国商品，将在因强制技术转让而于2018年实施的25%关税之外，另加征20%的关税。

如果北京不履行2025年10月在韩国釜山达成的贸易休战条款，中国的新关税税率可能升至40%。据路透社报道，中国外交部驳斥了存在产能过剩的说法。

路透社还报道称，墨西哥和挪威可能避免被立即征收关税。此前，美国最高法院推翻了特朗普根据《国际紧急经济权力法》实施的大部分关税。

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