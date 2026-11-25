США предложили новые пошлины для 14 торговых партнеров, в частности Китая, Европейского Союза, Японии и Индии. Администрация президента Дональда Трампа объясняет эти меры борьбой с тем, что она называет структурным избытком промышленных мощностей в соответствующих экономиках.

Как сообщает CNBC, американская сторона считает, что такие производственные мощности могут обременять или ограничивать торговлю США. По словам высокопоставленного чиновника США, все 14 партнеров уже проинформированы о предложенных мерах. Уровень пошлин для каждой страны не должен превышать ставки, объявленные в рамках рамочных договоренностей о взаимной торговле.

Пошлины в соответствии с торговым законодательством

Новые сборы планируют вводить в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Этот механизм позволяет Вашингтону принимать меры против зарубежных торговых практик, которые США считают несправедливыми, дискриминационными или создающими бремя для американской торговли.

Расследование избыточных производственных мощностей охватывает 16 экономик. Ранее CNBC сообщал со ссылкой на осведомленный источник, что ставки должны определяться отдельно для каждой страны, а не устанавливаться в виде единого тарифа.

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Отдельные условия для Китая

По данным издания, новые пошлины не будут добавляться к уже действующим сборам, за исключением Китая. Для китайских товаров предусмотрена 20-процентная пошлина в дополнение к 25-процентному тарифу, введенному в 2018 году из-за принудительной передачи технологий.

Ставка новых пошлин для Китая может вырасти до 40%, если Пекин не будет выполнять условия торгового перемирия, согласованного в Пусане, Южная Корея, в октябре 2025 года. Министерство иностранных дел Китая, по информации Reuters, отвергло утверждения о существовании избыточных мощностей.

Reuters также сообщало, что Мексика и Норвегия могут избежать немедленного введения пошлин. Ранее Верховный суд США отменил значительную часть тарифов, которые Трамп ввел на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

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