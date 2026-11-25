Китайские военные включили в наземные авиационные тренажеры для молодых летчиков-истребителей симуляции взаимодействия с сопровождающими беспилотниками. Как сообщает South China Morning Post, такие системы применяются в неназванной авиационной бригаде Южного театрального командования Народно-освободительной армии Китая.

Тренировки с сопровождающими дронами

По данным газеты Народно-освободительной армии PLA Daily, система позволяет пилотам вести непрерывные учебные бои с условным противником при поддержке беспилотных «верных ведомых». Тренажер воспроизводит сложные условия поля боя, в том числе несколько волн приближающихся целей и электромагнитные помехи.

В публикации PLA Daily не уточнялся тип истребителя, на котором тренируются летчики бригады. При этом материал сопровождался фотографией Shenyang J-16, который, согласно подписи к снимку, приписан к этому подразделению.

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Предыдущие испытания

В декабре 2025 года PLA Daily также описывала подготовку пилота Центрального театрального командования. В симуляторе он взаимодействовал со сгенерированными системой сопровождающими дронами и участвовал в серии учебных боев с военными, работавшими с реальной техникой за тысячи километров.

Исследование China Aerospace Studies Institute ВВС США, опубликованное в июне, указывало, что китайские авиационные части участвовали в проверке методов боевого применения систем взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации как минимум с 2024 года. 9-я авиационная бригада Восточного театрального командования поддерживала проверку новых методов для истребителей J-20, в том числе скоординированных операций проникновения.

В ноябре 2025 года ВВС Китая впервые публично продемонстрировали эту технологию в рекламном видео. В кадре малозаметный беспилотник Gongji-11 с кодовым названием Xuanlong 08 летел в строю и взаимодействовал с истребителем Chengdu J-20 и самолетом радиоэлектронной борьбы J-16D. Ранее в этом месяце китайский государственный телеканал CCTV также показал GJ-11 во взаимодействии с J-16 и, в отдельных эпизодах, с J-20.

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